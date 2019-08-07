Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

с чего всё началось

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации был введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. По данным на 7 августа горело около 1,5 млн га леса. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

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