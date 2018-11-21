Правительство непризнанного государства Косово приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook косовский премьер-министр Рамуш Харадинай.

Власти Косова ввели пошлины в размере 100% на товары из Сербии

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