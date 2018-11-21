Политика

Власти Косова ввели пошлины в размере 100% на товары из Сербии
RT на русском
14:53

Правительство непризнанного государства Косово приняло решение ввести таможенную пошлину в размере 100% стоимости на всю продукцию из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook косовский премьер-министр Рамуш Харадинай.
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Политика

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Мэттис пообещал установить наблюдательные пункты США на севере Сирии

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К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в Госдуме планируется принять заявление и постановление о пересмотре оценок афганских событий, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов, сказал Харитонов.
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Путин назвал Абхазию стратегическим союзником России

Как уточняет ТАСС, президент России подчеркнул, что рад в неформальной обстановке обсудить со своим коллегой наиболее актуальные для развития российско-абхазских отношений вопросы.
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В Росгвардии объяснили закупку автомобилей с лазерами

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The Bell: Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России

Другой источник сказал, что в разговоре с представителем соцсети господин Кириенко не смог дать гарантий того, что открытие офиса снимет претензии Роскомнадзора к Facebook.
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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

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ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин

Всемирная торговая организация учредила третейскую группу по спору России против США из-за пошлин на сталь и алюминий.
Обновлено в 16:33
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В Турции 74 участника госпереворота получили пожизненный срок

Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году.
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