Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Политика Путин поручил увеличить квоты на учебу иностранцев в России Президент России Владимир Путин дал главе правительства Дмитрию Медведеву поручение рассмотреть возможность увеличения квоты на получение высшего и среднего специального и дополнительного профессионального образования в России для иностранных граждан.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Происшествия В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Общество Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.

Экономика Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Футбол «Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.

Футбол Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018 Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Кино Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".

Авто Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.

Теннис Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос» В четвёртом круге "Ролан Гаррос" Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, который одолел француза Корентена Муте со счётом 2/6, 6/3, 6/4, 5/7, 6/4.

Политика ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Общество Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Наука Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.

Политика Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России "Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Космос Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.

Наука Новый способ замены углерода в наностенках в шесть раз увеличил емкость суперконденсатора Исследователи модифицировали решетки углеродных наностенок, используя плазму, что позволило в шесть раз повысить емкость источников энергии.