Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено в 07:28
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Путин поручил увеличить квоты на учебу иностранцев в России
Президент России Владимир Путин дал главе правительства Дмитрию Медведеву поручение рассмотреть возможность увеличения квоты на получение высшего и среднего специального и дополнительного профессионального образования в России для иностранных граждан.
Обновлено в 13:03
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Вологде арестовали приемную мать до смерти избитого мальчика
В Вологде суд арестовал приемную мать семилетнего мальчика, который был жестоко избит в семье. Ребенок умер, не приходя в сознание.
Обновлено в 12:54
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Экономика
Суд арестовал активы и имущество братьев Ананьевых, включая самолет
Как сообщили "Газете.Ru" в банке, также суд наложил арест на 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, а также здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ).
Обновлено в 04:01
Происшествия
Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве
Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Торпедо» опровергло возможный уход Колыванова
Московское «Торпедо» оценило слухи о том, что бывший тренер юношеской сборной России Денис Бушуев сменит Игоря Колыванова на посту наставника команды.
Обновлено в 13:02
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Спорт
Плющенко назвал Загитову королевой
Обновлено в 13:02
Футбол
Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:08
Политика
На Украине изменят русские фамилии
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Происшествия
Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:58
Кино
Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена
Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Авто
Сегмент SUV в апреле перестал быть крупнейшим на российском рынке
Как отмечают эксперты агентства, по итогам апреля в нашей стране больше всего было продано автомобилей В-класса (55 892 шт.), которые опередили SUV с минимальным отрывом.
Обновлено в 03:01
Теннис
Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»
В четвёртом круге "Ролан Гаррос" Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном Игнасио Лондеро, который одолел француза Корентена Муте со счётом 2/6, 6/3, 6/4, 5/7, 6/4.
Обновлено в 13:16
Политика
ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено в 12:36
Общество
Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя
Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено в 12:13
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:19
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено вчера в 17:00
Наука
Новый способ замены углерода в наностенках в шесть раз увеличил емкость суперконденсатора
Исследователи модифицировали решетки углеродных наностенок, используя плазму, что позволило в шесть раз повысить емкость источников энергии.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Ливерпуль» прилетел в Мадрид на финал Лиги чемпионов
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
В Киеве рассказали о конце украинской военной промышленности
Несмотря на модернизацию армии и сотрудничество с НАТО, украинская «оборонка» уже практически остановила деятельность.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Удивительно низкие цены. Стартовали продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro с квадрокамерами
Honor, подшефный бренд Huawei, начал продажи смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro на родном китайском рынке.
Обновлено в 12:53