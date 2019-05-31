Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года
С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено в 18:30
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
Обновлено в 19:57
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено в 09:02
Культура
Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию
Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено в 05:08
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 20:02
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено в 15:07
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Судебные приставы достали должника по алиментам из могилы
Как стало известно, работники службы судебных приставов, обнаружившие спрятавшегося в могиле должника, вызволили его из необычного укрытия, а затем оштрафовали за неуплату денежных средств на содержание детей.
Обновлено в 08:19
Происшествия
МАК проверит публикации СМИ о расследовании катастрофы SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проведет служебное расследование материалов СМИ о расследовании катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 04:20
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Правительство Украины одобрила новые изменения в документ (.pdf) об украинском правописании, включающий в себя смену написания славянских фамилий.
Обновлено в 20:26
Политика
Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома
Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
"Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение и чтобы церковный кризис на Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", — добавил собеседник агентства.
Обновлено в 15:48
Общество
Картина Леонардо да Винчи из «Эрмитажа» отправится в Италию
Напоминаем, что в Санкт-Петербург «Мадонна Бенуа» попала в 1914 году – ее приобрел Императорский Эрмитаж у архитектора Леонтия Бенуа.
Обновлено в 14:12
Общество
Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул
В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс заявила, что бывший муж силой забрал у нее детей
Что касается детей Бритни Спирс, то они проживают не с ней, а с ее бывшим мужем Кевином Федерлайном.
Обновлено в 14:55
Экономика
На НТВ вышел фильм о выводе Ходорковским $51 млрд за границу
Авторы фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждают, что бизнесмен и его партнеры по ЮКОСу вывели за границу $51 млрд.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Победительница шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Анфиса Черных: «После проекта у меня были панические атаки»
Обновлено в 19:00
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Общество
До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников
Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Политика
На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России
Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Спорт
Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции.
Обновлено в 17:15
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Обновлено в 18:45
Экономика
Объем нового бизнеса «Альфа-Лизинга» за I квартал достиг 9,9 млрд рублей
Группа компаний «Альфа-Лизинг» объявила итоги работы в I квартале 2019 года.
Обновлено в 14:20
Футбол
В «Баварии» выступают против реформы Лиги чемпионов
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что Лиге чемпионов не нужны изменения.
Обновлено в 17:15
Экономика
Чистая прибыль группы НМТП в первом квартале 2019 года выросла на 50%
Совокупный объём чистой прибыли по МСФО, полученной предприятиями Новороссийского морского торгового порта в первом квартале 2019 года, составил $167,7 млн (10,9 млрд рублей), что на 50,9% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 08:32