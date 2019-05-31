Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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В ООН прокомментировали объявление россиянина персоной нон грата в Косово

Газета.Ru15:14

В ООН отреагировали на объявление россиянина персоной нон грата в Косово

РИА Новости12:20

МИД обвинил министерство Косово в презрении к дипломатическим нормам

РБК12:46

МИД России раскритиковал решение властей Косова, которые объявили Михаила Краснощекова персоной нон грата

Эхо Москвы13:30

ООН вступилась за избитого в Косове россиянина

Lenta.ru13:01

ООН будет защищать дипломатический статус россиянина в Косове

RT на русском12:37

ООН намерена защищать дипломатический иммунитет россиянина Краснощекова

ТАСС12:33
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Технологии

Канал Мэддисона на Twitch заблокировали

После бана Мэддисон рассказал, что это была «постанова», а само оружие является игрушечным. Канал Мэддисона блокируют на Twitch не впервые.
Обновлено вчера в 15:03
Кино

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена

Решающую роль сыграла личная заинтересованность в кандидатуре Паттинсона режиссера Мэтта Ривза, известного по фильму "Монстро", ремейку вампирской драмы о детской дружбе "Впусти меня" и последним двум "Планетам обезьян".
Обновлено в 12:00
Происшествия

Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

Обновлено в 13:58
Общество

Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Футбол

«Челси» согласился отпустить Сарри в «Ювентус»

Лондонский «Челси» не станет препятствовать уходу своего нынешнего тренера Маурицио Сарри, который желает работать в «Ювентусе».
Обновлено в 15:57
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Гаджеты

Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже

Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Игры

Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding

После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Политика

Антиохийский иерарх заявил об «ошибке» патриарха Варфоломея на Украине

Священнослужитель считает, что константинопольский патриарх Варфоломей совершил «ошибку», помогая становлению неканонической церкви на Украине.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России

Обновлено в 15:07
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Футбол

«Динамо» подписало контракт с польским футболистом Шиманьским

Обновлено в 15:30
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие

Главы генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

Главы генштабов ВС России и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер по телефону обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и обеспечение стабильности в регионе, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 15:16
Авто

Infiniti прекратила продажи двух моделей в России

Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Общество

Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Экономика

«Силовые машины» поэкспериментируют в Кашире

«Силовые машины» Алексея Мордашова планируют построить ТЭС мощностью 1,4 ГВт на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в Каширском районе Московской области, сообщила компания в пятницу.
Обновлено в 14:53
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России

Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Ноутбук MacBook Pro американского диджея загорелся у него на коленях

Пару дней назад у американского диджея White Panda задымился его 15-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 09:05
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп

Обновлено в 08:11
Общество

В главном храме Минобороны появится изображение 28 панфиловцев

Обновлено в 11:08
Футбол

КДК РФС наказал «Ротор» матчем без зрителей условно

В пятницу в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены матчи 38-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:51
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