Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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Культура
Памятник Пушкину появится в Шереметьево
Памятник А. С. Пушкину, чье имя присвоено аэропорту Шереметьево, откроют в воздушной гавани 5 июня.
Обновлено в 08:18
Авто
Назвали дату начала продаж Volkswagen Polo нового поколения
Volkswagen Polo нового поколения появится в продаже на китайском рынке уже 18 июня.
Обновлено в 00:55
Кино
Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
Обновлено в 13:11
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Игры
Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare
Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено в 07:31
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51
Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Польше разбился самолет времен Второй мировой
В лесном массиве Силезского воеводства (Польша) разбился самолет, стилизованный под истребитель-перехватчик британского производства Spitfire времен Второй мировой войны.
Обновлено в 09:11
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Происшествия
В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС
В Новосибирске депутат Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с инспектором ДПС. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:15
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:04
Кино
Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма
Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских
В Болгарии три ребенка пострадали от взрыва гранаты полицейских на стадионе в городе Силистра. Об этом 31 мая сообщил портал Novinite.
Обновлено в 15:39
Общество
Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей
Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Происшествия
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
Обновлено в 18:52
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М
Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Политика
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $62
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп: США пытаются предотвратить появление у Ирана ядерного оружия
Соединённые Штаты стремятся не допустить появления ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
Церковный раскол на Украине "Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:48
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Здоровье
В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза
В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Экономика
Биржи Европы снижаются из-за торговой напряженности
Фондовые индексы Европы в пятницу торгуются в минусе после заявлений президента США Дональда Трампа о введении высоких пошлин на импорт товаров из Мексики, акции автопроизводителей также снижаются в стоимости, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 06:25
Авто
Электрический Mini Cooper смог отбуксировать 150-тонный Boeing
В рамках совместного проекта BMW Group и Lufthansa Cargo компактный электрокар отбуксировал 150-тонный грузовой самолет от места погрузки.
Обновлено в 06:23