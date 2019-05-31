Политика
Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18
Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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Общество
В Госдуму внесли законопроект о разделении пива на «живое» и «мёртвое»
Депутат Госдумы Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект № 722042-7 «О чистоте пива».
Обновлено в 07:43
Происшествия
Названы причины сбоев в московском метро в мае
Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Фанаты Началовой добавляют землю с ее могилы в чай и суп
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor
Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.
Обновлено в 12:00
Футбол
Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по трансферу Азара
Переговоры с «Челси» продолжаются — клубы по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера, сообщает AS.
Обновлено в 11:45
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после скандала на «Голосе»
Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые дала интервью после неоднозначной ситуации, случившейся на «Голосе».
Обновлено в 06:45
Политика
Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины
В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины
Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено в 15:38
Политика
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Хоккей
ВХЛ определила лучших игроков и тренера прошедшего сезона
Высшая хоккейная лига (ВХЛ) определила лучшего тренера и лучших игроков на каждой позиции по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 14:56
Кино
Финальную серию «Игры престолов» придумал сам Джордж Мартин
Айзек Хемпстед-Райт, исполнивший роль Брана Старка в нашумевшем сериале «Игра престолов», заявил, что идея заключительного эпизода поступила лично от писателя Джорджа Мартина.
Обновлено в 13:11
Политика
Россия решила воспользоваться торговой войной и «подвинуть» Китай
Россия может подвинуть Китай и стать одним из важнейших мировых поставщиков редкоземельных металлов, если нарастит их добычу.
Обновлено в 14:34
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Здоровье
Детский сад в Котласе закрыли из-за сальмонеллы
Детский сад «Незабудка» в городе Котлас Архангельской области приостановил работу из-за группового заболевания детей.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Три человека на Гавайях заразились червями, пожирающими мозг
Обновлено в 10:35
Политика
На Украине изменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Гаджеты
Xiaomi представила смарт-часы с автономной работой до 20 дней
Xiaomi представила в Китае умные часы Amazfit Youth Edition. По словам производителя, новинка сможет работать от одного заряда до 20 дней.
Обновлено в 08:12
Футбол
Повышенные меры безопасности будут введены в Мадриде в день финала ЛЧ
Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано".
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:11
Происшествия
Суд вынес приговор расстрелявшему мужчину водителю
Оставив автомобиль на перекрестке, мужчина проследовал за обидчиком и в арке произвел в него не менее шести выстрелов.
Обновлено в 14:48
Кино
«Отражение разделенного мира». Элтон Джон осудил цензуру российской версии «Рокетмена»
Версию «Рокетмена», которая выйдет в российский прокат 5 июня, показали в Москве 30 мая.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка
Обновлено в 15:26
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено вчера в 21:00
Кино
Съемки сериала «Ведьмак» завершены
Обновлено в 04:51
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30