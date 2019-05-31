Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон гратаИнтерфакс 08:18

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай. Решение вступает в силу уже в пятницу.
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