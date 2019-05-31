Политика

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон гратаRT на русском 07:29

Власти Косова объявили российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, раненного местными силовиками, — персоной нон грата. Об этом сообщил премьер непризнанной республики Рамуш Харадинай.
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"Решение принято из-за действий российского гражданина против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности", - прокомментировал ситуацию премьер-министр самопровозглашеной республики Рамуш Харадинай в интервью Радио и телевидение Косово
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Московский Комсомолец07:21

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Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

Новая газета09:40

Косово объявило пострадавшего россиянина персоной нон грата

Lenta.ru07:08

Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

РБК08:02

Власти Косова объявили российского дипломата персоной нон грата

RT на русском07:29

Власти Косова объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата

Эхо Москвы09:34

Власти Косово объявили российского сотрудника миссии ООН персоной нон грата

РИА Новости07:01

Власти Косова объявили российского дипломата Краснощекова персоной нон грата

ТАСС06:56
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Политика

Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза

Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.
Обновлено в 11:21
Общество

Козак поручил выделить более 1 млрд рублей жителям Березников

Более 1 млрд рублей будет выделено в этом году жителям Березников, которые пострадали из-за аварии на руднике «Уралкалия».
Обновлено в 11:17
Культура

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество

Волочкова выступит в Анапе бесплатно

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение бесплатно выступить перед жителями Анапы после отказа мэра города Юрия Полякова тратить на выступление артистки бюджетные средства.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о проблемах с алкоголем в прошлом

Телеведущая призналась, что в то время имела серьезные проблемы с алкоголем.
Обновлено в 11:23
Хоккей

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Политика

Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины

Глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал снят с должности указом президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:14
Общество

История одной дегустации, или Мальчик-мем пробует лаймы в Кремле

Обновлено в 11:04
Кино

Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.
Обновлено в 09:54
Политика

В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Экономика

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено в 10:14
Общество

Названы сферы труда, где наиболее востребованы пенсионеры

Ранее сообщалось, что самыми востребованными профессиями в РФ были названы повар и продавец-кассир.
Обновлено в 04:11
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
Футбол

Конте стал главным тренером «Интера»

Обновлено в 01:06
Общество

Петербуржцы пожаловались ФАС на рекламу о кастрации неверных мужей

Жители Санкт-Петербурга пожаловались в городское управление ФАС на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники, в которой, помимо цен на кастрацию животных, содержалось обещание бесплатно подвергать этой процедуре неверных мужей, сообщила РИА Новости в пятницу представитель антимонопольного ведомства.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Шикарное декольте и тонкий стан: Нюша впервые вышла в свет после родов

Нюша поразила гостей как изысканный нарядом с глубоким декольте, так и фигурой.
Обновлено в 09:00
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря.
Обновлено в 00:00
Хоккей

«Нефтехимик» подписал контракт с форвардом Мэттом Уайтом

Нападающий Мэтт Уайт подписал контракт с «Нефтехимиком». Срок соглашения хоккеиста с клубом рассчитан на один год.
Обновлено в 09:56
Интернет

Google Maps расскажет пользователям о лучших блюдах в ресторанах

Разработчики популярного картографического сервиса Google Maps анонсировали новую функцию, которая наверняка пригодится путешественникам — теперь приложение "Гугл Карты" умеет рекомендовать лучшие блюда в том или ином заведении общественного питания.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Бросить курить помогут #здоровые советы кубанских врачей

Минздав Кубани напоминает, что получить консультации медиков по отказу от вредной привычки можно в соцсетях.
Обновлено в 01:50
Экономика

Росстат проведет комплексную проверку отделения в Тюмени

Росстат проведет комплексную проверку регионального отделения службы в Тюмени (Тюменьстат), предоставившего некорректные данные по добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком АО, а также допустившего техническую ошибку при вводе информации о финансовом положении домохозяйств в этом регионе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Москвич приговорен почти к трем годам за поджог храма в Тушино

Тушинский суд Москвы вынес приговор Евгению Сенчину, который в ноябре прошлого года устроил пожар в деревянном храме Иоанна Богослова в Южном Тушино.
Обновлено в 09:52
Кино

Сериал «Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов»

В рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте IMDb, сериал занял первое место, опередив «Игру престолов».
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено в 09:57
Общество

Екатеринбурженка из проморолика в поддержку храма оказалась за сквер

Жительница Екатеринбурга Дарья Жукова сильно удивилась, когда увидела себя в проморолике, поддерживающем строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:46
Авто

Британцы назвали дату премьеры гиперкара Lotus Type 130

Возврат к исходной точке призван подчеркнуть новый виток в истории. Ведь Type 130 — это полностью электрический гиперкар.
Обновлено в 11:16
Как работают Яндекс.Новости?
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