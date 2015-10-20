Политика
Власти Колумбии закрывают часть границы с ВенесуэлойРЕН ТВ вчера в 22:52
Пограничные пункты перехода границы с Венесуэлой в восточном департаменте Норте-де-Сантандер на два дня решили закрыть власти Колумбии. Об этом в своем "твиттере" написал глава миграционной службы Кристиан Крюгер.
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Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких
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Политика
Высказавшийся о Крыме дуэт Anna Maria довели до слез на сцене
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека
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Обновлено вчера в 18:31
Спорт
Елисеев завоевал серебро в гонке преследования на ЧЕ
Россиянин Матвей Елисеев завоевал серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Минской области (Белоруссия) на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
Обновлено в 03:39
Политика
Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией
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Армия и оружие
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Транспорт
В России изменили правила посадки в самолет
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Политика
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Политика
Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность
Пушков отметил, что попытка под предлогом гуманитарной помощи прорвать границу Венесуэлы провалилась.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии
Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).
Обновлено в 03:54
Кино
Вассерман прокомментировал высказывания Серебрякова о РФ
В субботу публицист Анатолий Вассерман дал комментарий на слова российского актера Алексея Серебрякова, который во время своего выступления высказался о том, что РФ за последние 20 лет якобы «создала несколько войн».
Обновлено в 00:17
Происшествия
Семья Немцова сочла, что следствие не ищет заказчиков убийства
Ранее официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко заявила "Интерфаксу", что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова (в 2015 году объявлен в международный розыск - ИФ), а также его сообщников.
Обновлено в 01:47
Единоборства
Петр Ян победил американца Додсона на UFC Fight Night 145
Обновлено вчера в 15:44
Религия
Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю
В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя, однако в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей
В московском ресторане неизвестный украл у студента золотые часы стоимостью более 1 млн рублей.
Обновлено в 03:11
Политика
Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы
Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхемов ОАЭ ($98 млн).
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Вильфанд рассказал о поиске индикатора точных прогнозов погоды
Ведь считается, что вопрос глобального потепления - дискуссионный, единого мнения по нему до последнего времени выработано не было.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Грузовой Boeing разбился на юге США
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Спорт
Ретивых заменит Устюгова в командном спринте
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Армия и оружие
В Афганистане в 2018 году погибло рекордное количество мирных жителей
Обновлено в 02:59
Футбол
Глава РПЛ поддержал идею вернуть продажу пива на стадионах
После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого.
Обновлено в 03:30
Футбол
Роналду приобрел элитный внедорожник за 400 тысяч евро
Как отмечается, стоимость модели составляет 400 тысяч евро. Мощность данного внедорожника начинается от 571 лошадиной силы.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Самолет ВМС США провел разведку у черноморского побережья России
Самолет ВВС США провел разведку вдоль российского побережья Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 02:29