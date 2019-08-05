Политика

Bloomberg: Пекин запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию СШАКрасная весна 06:06

Временный запрет на закупку госкомпаниями Китая сельскохозяйственных товаров, произведенных в США, ввело правительство КНР, 5 августа сообщает агентство Bloomberg.
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