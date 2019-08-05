Экономика

Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21

Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США

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