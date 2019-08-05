Экономика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Происшествия
Девочка погибла после нападения волка в Коми
Обновлено в 06:44
Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Общество
Лето вернется в Москву 7 августа
В Москве потеплеет уже в среду: столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию.
Обновлено в 05:44
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
В Грузии сообщили об увеличении экспорта вина в Россию
Грузия с января по июль этого года экспортировала в Россию более 29 млн бутылок вина, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.
Обновлено в 05:46
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Обновлено в 02:21
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты
MIUI 11 анонсируют в августе, опубликован полный список моделей Xiaomi и Redmi с ее поддержкой
Во второй очереди 16 моделей: Xiaomi CC9e, Mi 8, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 Pro, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix 2s, Mi Max 3, Mi Note 3, Mi 6, Mi Play, Mi 6X, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Note 5.
Обновлено в 00:17
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Антикоррупционное бюро Украины завело дело после заявления Богдана
Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило, что завело уголовное дело после заявления главы офиса президента Андрея Богдана о том, что ему предлагали взятку якобы в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 07:24
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Общество
Родителям четверняшек из Коломны дали 6,8 млн рублей на новый дом
Родителям появившихся на свет четверняшек из подмосковной Коломны дали 6,8 миллионов рублей на покупку нового дома.
Обновлено вчера в 01:27
Общество
В Москве 10 августа отменили развод караулов Президентского полка
В субботу, 10 августа, в Московском Кремле не состоится развод пеших и конных караулов Президентского полка.
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Финансы
ЦБ КНР понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (Центробанк) понизил курс жэньминьби (официальное название валюты КНР) на 229 базисных пунктов, до 6,9225 юаня за доллар, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:35
Космос
«Hubble» сфотографировал красочное слияние галактик
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили снимок двух галактик, которые находятся в стадии слияния и показывают примерную картину того, что ожидает в будущем Млечный Путь и его соседку галактику Андромеду.
Обновлено в 02:11
Экономика
Газпромбанк продал Сбербанку 51% компании ЦРТ
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.
Обновлено в 06:35
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Филарет призвал последователей выступить против раскольника Епифания
Раскольник Филарет заявил, что глава религиозной организации "ПЦУ" в сговоре с чиновниками времен экс-президента Украины Порошенко хотят уничтожить так называемую "УПЦ КП".
Обновлено в 06:15
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Дженнифер Лопес «ведьмой»
4 августа в Москве впервые за семь лет прошел концерт Дженнифер Лопес. Ольга Бузова, побывавшая на выступлении, назвала певицу «ведьмой».
Обновлено в 07:46