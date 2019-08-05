Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 06:46
Происшествия
Житель Нижнего Тагила прострелил из пневматики голову ребенку
Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, мужчина стрелял по банкам из винтовки недалеко от тарзанки, где играли дети.
Обновлено в 08:04
Музыка
Скончался известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию
Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Обновлено в 06:17
Политика
В Германии отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направит официальные обращения к Германии и США из-за публикаций о несогласованной акции.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Новый Mustang Shelby GT500 обрастает подробностями
Новый Corvette Stingray, возможно, привлекает все внимание общественности в эти дни, но поклонники американских маслкаров также терпеливо ждут, когда Ford выпустит свой самый мощный уличный автомобиль за всю историю.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Япония собирается создать военно-космическое подразделение
Газета Yomiuri на своих страницах опубликовало о намерениях правительства Японии сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Власти Иркутской области и других регионов, страдающих от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 08:00
Финансы
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом на фоне новостей из КНР, следует из его заявления в своем аккаунте в соцсети Twitter.
Обновлено в 08:43
Политика
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Общество
Родителям четверняшек из Коломны дали 6,8 млн рублей на новый дом
Родителям появившихся на свет четверняшек из подмосковной Коломны дали 6,8 миллионов рублей на покупку нового дома.
Обновлено вчера в 01:27
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Футбол
Миньоле перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге»
Обновлено вчера в 19:45
Кино
Телекритики США выбрали лучшие сериалы сезона
Обновлено в 01:11
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения являются результатом интенсивных переговоров между всеми вовлеченными сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства ФРГ, комментируя утверждение экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что он якобы написал их вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек
По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.
Обновлено в 07:02
Общество
Вдвое больше россиян стали считать дачу местом отдыха
Результаты опроса показали, что восприятие дачи как места для отдыха и развлечений с 2005 года усилилось почти вдвое: 14 лет назад подобным образом к даче относились 32% респондентов.
Обновлено в 03:58