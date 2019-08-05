Политика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Авто
В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580
Китайская марка Dongfeng начала продажи в России нового семиместного кроссовера DFM 580.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Секретарь СНБО исключил посредников в переговорах по транзиту газа
Посредников в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа через украинскую территорию быть не может.
Обновлено 02 августа в 13:31
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
"Арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск", - сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено в 01:48
Политика
В Индии предложили лишить Кашмир особого статуса
Правительство Индии намерено отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом.
Обновлено в 06:38
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Нина Усатова женила единственного сына
67-летняя актриса Нина Усатова не раз признавалась в интервью, что давно мечтает о внуках и сетовала: единственный сын Коля не торопится найти себе достойную супругу и осчастливить мать рождением детей.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Житель Нижнего Тагила стрелял из винтовки по банкам и попал в ребенка
Свердловская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который во время стрельбы из винтовки по жестяным банкам попал в голову ребенку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Обновлено в 06:31
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Волгограде экс-судья получила 5 лет за ДТП с двумя погибшими
Бывшая судья Татьяна Рыжик признана Волгоградским областным судом виновной в смерти двоих пешеходов результате ДТП, виновницей которого она стала.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рискнула жизнью ради эффектного шпагата в Греции
Чтобы впечатлить своего возлюбленного, Волочкова решила выполнить уникальный шпагат – на поручнях на яхте, да еще и во время ее движения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Космос
Прокравшийся мимо Земли астероид обнаружили за сутки до близкого пролета
Минимальное расстояние от 2019 OK до Земли составило чуть более 71 тысячи километров, это менее одной пятой расстояния от нашей планеты до Луны, при этом астероид двигался со скоростью более 88,5 тысячи километров в час относительно Земли.
Обновлено 03 августа в 12:06
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Футбол
Месси пропустит матчи «Барселоны» в США из-за травмы
Обновлено в 07:11
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года
Народный банк Китая (центробанк) в понедельник понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронили в Петергофе
Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили на кладбище в Петергофе, пишет в воскресенье, 4 августа, ТАСС.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
В ходе концерта в Москве Дженнифер Лопес порвала костюм
4 августа певица выступала на стадионе «Динамо» в Москве.
Обновлено в 01:18
Общество
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за лето
Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето.
Обновлено в 03:58