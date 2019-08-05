Экономика

Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21

Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Bloomberg: власти Китая поручили компаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США

ТАСС04:11

Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из США

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Китай поручили госкомпаниям прекратить экспорт сельхозпродукции из США, пишет Bloomberg

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РБК03:43

СМИ: Китай остановил закупку сельхозпродукции из США

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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