Экономика
Власти Китая запретили компаниям закупать сельхозпродукцию из СШАРоссийская газета 05:21
Журналисты отметили, что китайские компании агропромышленного сектора уже выполнили это поручение и теперь ожидают результатов торговых переговоров между США и КНР.
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Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Политика
Богатейшего человека Молдавии заочно арестовали в России
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии, одного из богатейших и влиятельнейших бизнесменов этой страны Владимира Плахотнюка по обвинению в организации схемы по выводу из России 37 млрд руб. Об этом РБК сообщили в суде.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Жителя Приангарья осудили за поджог леса
Обновлено в 04:49
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля Владислава Барабанова.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Действующая чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе, утонув во время шторма на одном из необорудованных пляжей города.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В МЧС назвали основную причину пожаров в Сибири
Обновлено в 05:49
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Британские врачи не смогли поставить диагноз британскому подростку, который был парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Число погибших при взрыве в Каире возросло до 19
Как минимум 19 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего возле Национального института онкологии в центре Каира, еще около 30 получили ранения.
Обновлено в 05:45
Здоровье
В Пензенской области возросла смертность от внешних причин
По словам Александра Никишина, темпы остаются на том же уровне, которые наблюдались в начале года, но жители региона стали чаще гибнуть от внешних причин, то есть дорожно-транспортных происшествий, алкоголя, утоплений и подобного рода ситуаций.
Обновлено в 05:00
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Политика
Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
МИД России: США и Германия вмешались во внутренние дела России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ведомство направит обращение к США и Германии, СМИ и дипведомства которых опубликовали материалы об акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 03:06
Политика
Глава МИД Ирана считает санкции США против него «провалом дипломатии»
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф расценивает введенные в отношении него санкции США как провал дипломатических усилий.
Обновлено в 05:37
Футбол
В УЕФА назначили бригаду арбитров на первый матч «Спартака» с «Туном»
Определилась бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч «Спартака» против «Туна» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
В России стартовали продажи китайского семиместного кроссовера DFM 580
Отмечается, что третий ряд сидений можно сложить, и тогда кроссовер превратится в двухместный с огромным багажным отделением.
Обновлено в 05:19
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Общество
На всей территории Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
На всей территории Хабаровского края объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Обновлено в 02:58
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика
Зеленский в Стамбуле встретится с патриархом Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Подросток сбросил ребенка с 10 этажа смотровой площадки в Лондоне
Подросток скинул шестилетнего ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 04:06
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:24
Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Авто
Jaguar Land Rover планирует выпустить пять новых моделей
Наряду с тремя совершенно новыми моделями — возрожденным семейством Defender, роскошным внедорожником Jaguar J-Pace и новым кроссовером Range Rover — инженеры компании заменят модель XJ на электрический суперкар в следующем году и создадут новую версию Range Rover к 2022 году.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48