Китай выступил против выхода США из ДРСМДRT на русском 03:43

Китай выступает против выхода США из Договора РСМД и призывает Москву и Вашингтон урегулировать разногласия путём конструктивного диалога. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Китай выступил против выхода США из ДРСМД

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