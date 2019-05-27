Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕСRT на русском 01:52
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Об этом сообщается на сайте Министерства коммерции КНР.
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Общество
Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву
Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы
Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Музыка
Победителями шоу «Голос. Дети» стали все девять финалистов
После скандала с голосованием за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову генеральный директор Первого канала Константин Эрнст принял решение признать победителями детского песенного конкурса всех финалистов.
Обновлено 25 мая в 02:02
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Заметим, что пока Максима Галкина не было дома, Алла Пугачева отправляла ему видео своих будней с детьми.
Обновлено в 01:58
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»
От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", участник второго по значения конкурса Каннского фестиваля этого года "Особый взгляд".
Обновлено в 02:26
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Финансы
Рубль поднялся к доллару и евро
По данным 10.05 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 2 коп. до 64,45 руб. Курс евро снизился на 9 коп. и достиг показателя 72,17 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:13
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Космос
Спутники Илона Маска пролетели над Уралом
Над Свердловской областью пролетел «рой» спутников Илона Маска Starlink.
Обновлено 25 мая в 23:32
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады
Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07