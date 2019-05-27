Политика

Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из СШАREGNUM 02:33

Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.
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Китай введет антидемпинговые меры на импорт фенола из США и ЕС

Известия00:05

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

RT на русском01:52

Китай принял антидемпинговые меры против США и ЕС

Росбалт00:46

Китай ограничит импорт фенола из-за демпинга

Life.ru00:40

Китай вводит ограничения на импорт фенола из США и ЕС

Коммерсантъ05:01

Китай сделал ход в торговой войне с США

Газета.Ruвчера в 23:17

Китай вводит антидемпинговые меры на импорт фенола из нескольких стран, включая США

ТАССвчера в 23:10
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Общество

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind

Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Аляски

По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 5,8. Очаг землетрясения располагается на глубине 65 километров.
Обновлено в 07:29
Футбол

Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ

Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Авто

Продажи автомобилей китайских брендов растут в России

В апреле 2019 года в России было продано 3098 новых автомобилей китайских марок – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Обновлено в 02:51
Происшествия

Сбившую инспектора ДПС школьницу осудили в Челябинске

Обновлено в 06:46
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье

В Башкирии снизилась смертность

В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Общество

«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель

В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских

Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Политика

Титов назвал Путину главную проблему бизнеса в России

Согласно результатам соцопросов, дело с защитой прав предпринимателей в России стало лучше.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Дикий кабан устроил погром в китайской столовой и умер

Уже через несколько секунд в помещении появляется дикий кабан. Зверь забрался под стол и доел остатки валяющейся на полу еды.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто

Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать

Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра

"На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:53
Авто

Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:10
Происшествия

СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске

Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Общество

Почти полсотни площадок под храм предложили властям екатеринбуржцы

Обновлено в 08:53
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей Lada

Обновлено в 01:12
Космос

Ученые впервые наблюдали поведение плазмы в атмосфере Солнца

Обновлено в 06:38
Происшествия

В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 03:01
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