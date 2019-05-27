Политика
Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из СШАREGNUM 02:33
Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Общество
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов Nordwind
Росавиация ограничила эксплуатацию двух самолетов авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следует из материалов на сайте ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»
В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Аляски
По данным службы, магнитуда подземных толчков составила 5,8. Очаг землетрясения располагается на глубине 65 километров.
Обновлено в 07:29
Футбол
Прядкин: пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона РПЛ
Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда система видеопомощи арбитров (VAR) будет запущена в чемпионате России.
Обновлено в 06:44
Авто
Продажи автомобилей китайских брендов растут в России
В апреле 2019 года в России было продано 3098 новых автомобилей китайских марок – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Обновлено в 02:51
Происшествия
Сбившую инспектора ДПС школьницу осудили в Челябинске
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой
Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, который накануне открыл мэр города Виталий Кличко.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
В Башкирии снизилась смертность
В Башкортостане снизилась смертность. Естественная убыль населения составила 2404 человека.
Обновлено в 03:17
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн жителей мегаполисов старше четырех лет.
Обновлено в 08:12
Общество
«Гринпис» составил рейтинг регионов по площади заброшенных земель
В понедельник «Гринпис» представил карту регионов с пустующими землями. Больше всего таких земель в Башкирии – 4,2 млн га, или 30% региона.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом
На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 08:29
Политика
Титов назвал Путину главную проблему бизнеса в России
Согласно результатам соцопросов, дело с защитой прав предпринимателей в России стало лучше.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Дикий кабан устроил погром в китайской столовой и умер
Уже через несколько секунд в помещении появляется дикий кабан. Зверь забрался под стол и доел остатки валяющейся на полу еды.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Авто
Mazda 3 с мотором SkyActiv-X может существенно подорожать
Как оказалось, авто будет работать на базе SkyActiv-X и будет стоить в среднем на четверть дороже, чем актуальная модификация с двухлитровым мотором.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра
"На причале номер 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:53
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:10
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Следственный комитет России проведет проверку после нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено вчера в 19:09
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Космос
Ученые впервые наблюдали поведение плазмы в атмосфере Солнца
Обновлено в 06:38
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 03:01