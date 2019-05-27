Политика

Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из СШАREGNUM 02:33

Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.
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Китай вводит ограничения на импорт фенола из США и ЕС

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В Хабаровске стартует международный фестиваль «Амурские волны — 2019».
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В Одессе подавили бунт в колонии

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Политика

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Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
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Объединенная кассационная палата Верховного суда Украины 27 мая рассматривает кассацию Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.
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Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
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Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Экономика

Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».
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Обновлено в 07:20
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Участие в подготовке принимает вся команда Хабиба, в том числе его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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Политика

Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине

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Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
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Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей LADA

Стас Березий, являющийся представителем пресс-центра "АвтоВАЗ", в одном из последних выпусков программы "В самом деле" рассказал кто является основным покупателем автомобилей LADA.
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Происшествия

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В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Обновлено в 06:20
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В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко

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Армия и оружие

В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:22
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