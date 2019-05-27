Политика
Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из СШАREGNUM 02:33
Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.
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Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Политика
В Кремле прокомментировали выход Медведчука из переговоров по Донбассу
В Кремле сожалеют о выходе главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из переговоров по Донбассу.
Обновлено в 07:23
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео
Обновлено в 06:55
Музыка
В Хабаровске стартует фестиваль «Амурские волны»
В Хабаровске стартует международный фестиваль «Амурские волны — 2019».
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Одессе подавили бунт в колонии
Обновлено в 07:02
Политика
Коломойский рассказал о поддержке Зеленского всеми олигархами
Во время президентской кампании на Украине все местные олигархи поддерживали Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Американские СМИ оценили шансы НАТО победить Россию без помощи США
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило шансы Европы противостоять России в том случае, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Верховный суд Украины оставил Вышинского под арестом
Объединенная кассационная палата Верховного суда Украины 27 мая рассматривает кассацию Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге
Автомобиль волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова с пулевыми отверстиями обнаружили в пруду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:02
Космос
Молния ударила в ракету «Союз-2.1б» при старте с Плесецка
Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 06:49
Экономика
Leroy Merlin откроет сеть магазинов для малого бизнеса
Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin запустит в России сеть строительных гипермаркетов «Максипро».
Обновлено в 05:11
Политика
Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Общество
Генпрокуратура решила взыскать 3,2 млрд руб. с экс-мэра Владивостока
Генпрокуратура подготовила иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и восьми соответчикам о взыскании 3,2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:30
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл во время встречи 24 мая обсудили ситуацию со строительством нового храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:20
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов провел спарринг с отцом
Участие в подготовке принимает вся команда Хабиба, в том числе его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Обновлено в 04:23
Политика
Гройсман заявил, что даже разговоры о дефолте вредят Украине
Подавший в отставку премьер Украины Владимир Гройсман считает, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
Обновлено в 04:30
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Авто
В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей LADA
Стас Березий, являющийся представителем пресс-центра "АвтоВАЗ", в одном из последних выпусков программы "В самом деле" рассказал кто является основным покупателем автомобилей LADA.
Обновлено в 02:39
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Подмосковье бродячие псы утащили в коллектор двухлетнего ребенка
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Чиновники смогут получить новую надбавку за успешное наставничество
Чиновники, выполняющие функции наставников, смогут получить доплату в размере до 30% месячного оклада, сообщили «Известиям» в Минтруде России.
Обновлено в 06:20
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:22