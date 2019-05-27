Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из СШАREGNUM 02:33

Власти Китая с 27 мая вводят антидемпинговые меры в отношении импортируемого из США и Евросоюза фенола, сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

Власти Китая вводят антидемпинговые меры на импорт фенола из США

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