Политика

Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с СШАМосковский Комсомолец вчера в 23:05

Зампред Госсовета КНР Лю Хэ не сомневается в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики. Об этом он заявил после очередного раунда торговых переговоров с представителями США, прошедшего в пятницу в американской столице.
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Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с США

Московский Комсомолецвчера в 23:05

В Китае выразили уверенность в сотрудничестве с США

Life.ruвчера в 22:56

Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США

РИА Новостивчера в 21:49

Вице-премьер КНР выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве с США

RT на русскомвчера в 22:28

Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с США

Политика Сегоднявчера в 22:23

Китай не боится экономического спада из-за торговых противоречий с США

NewInformвчера в 22:23

В КНР оценили возможность спада экономики из-за США

Газета.Ruвчера в 22:41
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Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты

JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор

После полной разборки и сборки LG G8 заработал, но блогер отметил, что использовать его с оригинальным аккумулятором уже опасно.
Обновлено вчера в 14:22
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Обновлено вчера в 20:48
Музыка

Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено 09 мая в 14:25
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие

Представители авиабазы «Хмеймим» рассказали, как устроен быт военных

Военнослужащие РФ на авиабазе «Хмеймим» в Сирии имеют все необходимое для обеспечения комфортных условий жизни и несения службы в непривычном климате, начиная с рационального, сбалансированного питания и, заканчивая современным медобслуживанием и возможностью посещения русской бани.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с наступлением теплых дней даёт общие советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.
Обновлено вчера в 01:12
Здоровье

Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей

Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия

Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Кино

Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался

Как сообщило в субботу издание Deadline, на 93-м году жизни скончался американский сценарист Элвин Сарджент.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию

Обновлено вчера в 12:06
Политика

В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы

В апреле в Испании был задержан депутат правящей в Венесуэле Единой социалистической партии и экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль.
Обновлено в 01:31
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
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