Политика
Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с СШАМосковский Комсомолец вчера в 23:05
Зампред Госсовета КНР Лю Хэ не сомневается в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики. Об этом он заявил после очередного раунда торговых переговоров с представителями США, прошедшего в пятницу в американской столице.
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Технологии
Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно
Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя
Обновлено вчера в 10:55
Гаджеты
JerryRigEverything раскритиковал смартфон LG G8 и его аккумулятор
После полной разборки и сборки LG G8 заработал, но блогер отметил, что использовать его с оригинальным аккумулятором уже опасно.
Обновлено вчера в 14:22
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Обновлено вчера в 20:48
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции
Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле де Голле.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено вчера в 12:24
Армия и оружие
Представители авиабазы «Хмеймим» рассказали, как устроен быт военных
Военнослужащие РФ на авиабазе «Хмеймим» в Сирии имеют все необходимое для обеспечения комфортных условий жизни и несения службы в непривычном климате, начиная с рационального, сбалансированного питания и, заканчивая современным медобслуживанием и возможностью посещения русской бани.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с наступлением теплых дней даёт общие советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.
Обновлено вчера в 01:12
Здоровье
Как волгоградцы могут снизить давление до приезда врачей
Вторая фиксирует давление во время отдыха между ударами. Высоким давлением считается показание от 130/80.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Кино
Сценарист фильмов о человеке-пауке Элвин Сарджент скончался
Как сообщило в субботу издание Deadline, на 93-м году жизни скончался американский сценарист Элвин Сарджент.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
В Камбодже Айза Анохина попала в реанимацию
Обновлено вчера в 12:06
Политика
В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы
В апреле в Испании был задержан депутат правящей в Венесуэле Единой социалистической партии и экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль.
Обновлено в 01:31
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55