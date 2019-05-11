Политика
Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с СШАМосковский Комсомолец вчера в 23:05
Зампред Госсовета КНР Лю Хэ не сомневается в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики. Об этом он заявил после очередного раунда торговых переговоров с представителями США, прошедшего в пятницу в американской столице.
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Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено 09 мая в 14:58
Происшествия
Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, принят нижней палатой парламента Франции, Национальным собранием, сообщает телеканал LCP.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Курской области
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Кравчук порекомендовал Зеленскому сформировать новую власть на Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук порекомендовал в пятницу в эфире телеканала «112 Украина» новоизбранному лидеру Владимиру Зеленскому полностью сменить правительство страны, но не спешить с принятием кадровых решений.
Обновлено вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Главная по мангалу: Маргарита Симоньян поделилась рецептами шашлыка
Есть рецепт шашлыка из куриных сердечек и закуски с сыром.
Обновлено в 02:20
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Общество
Умер самый пожилой мужчина России
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.
Обновлено вчера в 16:08
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено вчера в 23:46
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Транспорт
В России упростят правила тюнинга автомобилей
В России упростят правила автомобильного тюнинга.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Магомед Адиев: «Все идет к прекращению существования „Анжи“»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что ситуация вокруг махачкалинского клуба складывается таким образом, что он прекратит существование.
Обновлено в 02:17
Здоровье
В Казани 11 мая работают поликлиники и женские консультации
В Казани в субботу 11 мая детские поликлиники работают с 9.00 до 17.00, прием вызовов на дом осуществляется с 9.00 до 16.00.
Обновлено в 02:05
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой
Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
Обновлено вчера в 17:51
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Обновлено вчера в 15:56
Общество
В МФЦ могут появиться бесплатные юридические консультации
На базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Meizu 16Xs назвали конкурентом Xiaomi Mi 9 SE
Стоимость смартфона составит почти 300 долларов, что свидетельствует о вероятной конкуренции с Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Никитчук поужинала с Джорджем Клуни в честь годовщины высадки на Луну
Екатеринбургская София Никитчук отпраздновала 50-летие высадки «Аполлона 11» на Луну вместе с актером Джорджем Клуни.
Обновлено в 02:38
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
«Ювентус» и «Арсенал» поборются за Юмтити
"Арсенал" и "Ювентус" хотят приобрести у "Барселоны" защитника Самюля Юмтити, сообщает Sport.es.
Обновлено в 00:20