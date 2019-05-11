Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с СШАМосковский Комсомолец вчера в 23:05

Зампред Госсовета КНР Лю Хэ не сомневается в дальнейшем устойчивом развитии китайской экономики. Об этом он заявил после очередного раунда торговых переговоров с представителями США, прошедшего в пятницу в американской столице.

Власти Китая не боятся спада экономики из-за противоречий с США

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