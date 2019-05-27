Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристовРоссийская газета 12:20

Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало путешественников быть готовыми к тому, что придется показывать пограничникам содержание своих мобильных телефонов.

с чего всё началось

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

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