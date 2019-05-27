Общество
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристовРоссийская газета 12:20
Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat.
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с чего всё началось
Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило российских туристов об ужесточении контроля при въезде в Китай и призвало путешественников быть готовыми к тому, что придется показывать пограничникам содержание своих мобильных телефонов.Интерфакс09:09
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Российских туристов предупредили о проверках мессенджеров на китайской границе
Комсомольская правда11:34
Обыск, допрос, депортация: В аэропортах Китая начали тщательную проверку россиян
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