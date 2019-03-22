Власти Киргизии попросили Россию защитить мигрантов в ЯкутииBFM.ru 03:51

Парламент и МИД Киргизии обратились к властям России с просьбой обеспечить безопасность граждан страны в Якутии, сообщает пресс-служба заксобрания страны. Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом РФ Николаем Удовиченко.

Общество Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде «Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.

Происшествия В Белгородской области застрелен мужчина, напавший на полицейского Напарник произвел предупредительный выстрел в воздух, после чего ликвидировал нападавшего. Раненый полицейский госпитализирован.

Политика КПРФ проведет сегодня всероссийскую акцию против ухудшения жизни людей Сегодня, 23 марта, КПРФ проводит всероссийскую акцию против ухудшения жизни граждан, сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на депутата Государственной думы от коммунистической партии Александра Ющенко.

Спорт Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли серебро чемпионата мира Медаль Синициной и Кацалапова стала первой для российских танцоров на льду за последние шесть лет.

Армия и оружие В России разрабатывается несмертельное оружие для флота Известно, что система разрабатывается для ВМФ России, а среди провоцируемых симптомов выделяют тошноту и дезориентацию.

Футбол Самедов ответил на мнение, что он был балластом «Спартака» Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов рассказал, как относится к заявлениям некоторых болельщиков о том, что московский «Спартак» избавился от балласта, когда игрок покинул команду.

Происшествия Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.

Культура Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Политика В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над Голанами Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Политика В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Культура Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров напомнил, что кроме Александра Пушкина в русской литературе есть и другие поэты.

Происшествия МВД сообщило о массовой драке около бизнес-центра в Москве В московском районе Академический на территории бизнес-центра произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Здоровье «Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.

Политика Макрон отказался вводить армию в Париж для подавления протестов Президент Франции Эммануэль Макрон отказался мобилизовать армию для подавления очередной протестной акции движения «желтые жилеты», намеченной на 23 марта.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.