Политика
Власти Киргизии попросили Россию защитить мигрантов в ЯкутииBFM.ru 03:51
Парламент и МИД Киргизии обратились к властям России с просьбой обеспечить безопасность граждан страны в Якутии, сообщает пресс-служба заксобрания страны. Спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков встретился с послом РФ Николаем Удовиченко.
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В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии
Интерфакс - Россиявчера в 10:50
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В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
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В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
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Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине
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«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США
Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
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