Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей КиселевскаКомсомольская правда - Кемерово 07:22
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию. Жители небольшого кузбасского города хотят переехать в другую страну, чтобы не видеть больше черного снега.
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