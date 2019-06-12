Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей КиселевскаКомсомольская правда - Кемерово 07:22

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию. Жители небольшого кузбасского города хотят переехать в другую страну, чтобы не видеть больше черного снега.
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