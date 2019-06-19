Политика
Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала ЖуковаТАСС 06:12
Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов.
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Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
Обновлено в 07:15
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля
Одна женщина погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за "Нивы", вылетевшей на автобусную остановку в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:38
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Обновлено в 07:23
Происшествия
ФСБ арестовала главу Пушкинского района Евгения Жиркова
Силовики увели главу района Евгения Жиркова. Также сотрудники ФСБ изъяли документы.
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Общество
«Росконтроль» назвал лучшее эскимо
Специалисты "Росконтроля" выбрали лучшее эскимо среди тех, что продают в столичных магазинах. Они закупили образцы семи брендов.
Обновлено в 03:31
Общество
В Москве начал работу Форум социальных инноваций
В Москве начал работу третий Форум социальных инноваций, сообщает ФАН.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Авто
Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных с декабря 2016-го по январь 2019 года.
Обновлено в 06:10
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
В Челябинской области заведено дело в связи с обращением к Путину
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после обращения местных жителей на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Экономика
Акции аптечной сети «36,6» выросли более чем на 60%
Объем торгов по акциям «36,6» 19 июня составил более 80 млн руб.
Обновлено в 12:47
Футбол
Ордец заявил, что долго не раздумывал над предложением «Динамо»
Бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец рассказал, почему он перешел в московское "Динамо".
Обновлено в 10:36
Политика
Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.
Обновлено в 12:31