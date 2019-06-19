Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала ЖуковаТАСС 06:12

Городской совет Харькова отменил ранее принятое решение о переименовании и вернул одному из проспектов города прежнее название - Проспект маршала Жукова. За это на заседании совета в среду проголосовало большинство депутатов.
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В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

Вести.Ru10:23

Одной из улиц Харькова вернут советское название

Говорит Москва08:00

Мэру Харькова пригрозили «ответственностью» за переименование проспекта

РИА Новости06:05

В Харькове горсовет поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

Известия06:43

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

ТАСС06:12

Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова

RT на русском04:58

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Газета.Ru08:52
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