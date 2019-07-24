Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.

с чего всё началось

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что идет процесс подготовки документов, необходимых для закрытия лагеря. Ранее сообщалось, что в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка.

Путешествия Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.

Единоборства В США скончался российский боксёр Максим Дадашев 28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Авто Автопроизводителей обяжут хранить данные в России Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» выступила с предложением о создании хранилища данных автопроизводителей на территории России.

Политика Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Кино Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика» В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».

Политика Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».

Общество «Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.

Происшествия СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.

Экономика Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Происшествия В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.

Игры Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint В конце мая Ubisoft запустила закрытое бета-тестирование грядущей Ghost Recon Breakpoint, которое продлилось несколько дней.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.

Культура Из свердловского театра уходит именитый режиссёр Серовский драмтеатр внезапно покинул именитый режиссёр Пётр Незлученко. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети ВКонтакте.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).