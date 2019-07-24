Происшествия

Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроютФАН 02:34

Глава Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что идет процесс подготовки документов, необходимых для закрытия лагеря. Ранее сообщалось, что в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка.
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с чего всё началось

Хабаровские власти решили закрыть лагерь «Холдоми» после гибели детей при пожаре

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.
Интерфакс01:29

Подробнее о событии

Психологи призвали закрыть хабаровский лагерь из-за состояния вожатых

РИА Новости02:18

Власти Хабаровского края закроют лагерь «Холдоми» после гибели детей при пожаре

Дождь02:03

Власти Хабаровского края закрывают лагерь Холдоми после гибели четырех детей при пожаре

Эхо Москвы02:30

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

RT на русском01:42

Власти Хабаровского края закрывают лагерь «Холдоми»

Вести.Ru01:41

Хабаровский лагерь «Холдоми», где при пожаре погибли 4 ребенка, будет закрыт

Интерфакс - Россия01:19

Детский лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют

ТАСС01:48
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
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В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
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Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
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Происшествия

Четыре ребенка погибли в результате пожара в палаточном лагере

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Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
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Вин Дизель объявил о завершении сценария нового «Риддика»

В честь «творческого воскресенья» Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия», очередного продолжения «Черной дыры».
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Жертвами оползня в Китае стали 11 человек

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Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».
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EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ

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Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
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Происшествия

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Обновлено в 06:10
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
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Игры

Ubisoft анонсировала второй этап закрытого бета-теста Ghost Recon Breakpoint

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Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
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Культура

Из свердловского театра уходит именитый режиссёр

Серовский драмтеатр внезапно покинул именитый режиссёр Пётр Незлученко. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 06:01
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
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В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Происшествия

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В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
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Зеленский потребовал уволить Кличко

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Новый купеобразный кроссовер Audi Q3 Sportback отличается о базового Audi Q3 более динамичным дизайном. Продажи в Европе стартуют осенью.
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Пожар в детском лагере «Холдоми»Больше новостей по теме
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