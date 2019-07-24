Происшествия
Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроютФАН 02:34
Глава Хабаровского края Сергей Фургал подчеркнул, что идет процесс подготовки документов, необходимых для закрытия лагеря. Ранее сообщалось, что в детском палаточном лагере в Хабаровском крае на территории горнолыжной базы «Холдоми» произошел серьезный пожар, погибли четыре ребенка.
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с чего всё началось
Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова сообщила, что принято решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети.Интерфакс01:29
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