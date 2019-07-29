Политика
Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42
Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено 26 июля в 12:29
Политика
В Башкирии назначены новые главы Бирского и Благовещенского районов
На оперативном совещании в правительстве Башкортостана врио главы республик Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в дух муниципалитетах.
Обновлено в 01:43
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
Росконтроль назвал лучшую зубную пасту
По последнему параметру проверку не прошли пасты «Новый жемчуг» и Biomed - их показатели токсичности оказались за пределами норматива.
Обновлено в 02:43
Здоровье
В Индии родился ребенок-русалка
Обновлено вчера в 11:41
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Хабаровский пенсионер «выстрелил» в ребенка из металлической трубки
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено 27 июля в 17:20
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Авто
10 самых популярных моделей таксистов и госслужб
На сегодняшний день в российском автопарке насчитывается 316 тысяч «Волг», из которых 40,5 тысяч автомобилей всё ещё находятся во владении юрлиц.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся
Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен. Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Футбол
В интернете появилось видео, как Месси танцует на Ибице
В интернете появилось видео с отдыха нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Ибице.
Обновлено в 02:45
Авто
Работа калужского автозавода ПСМА приостановлена из-за отпуска сотрудников
Все работники автомобильного завода ООО "ПСМА Рус" (Peugeot-Citroen-Mitsubishi) в Калужской области в понедельник ушли в коллективный отпуск на три недели, в это время производство на предприятии приостановлено, будет производиться техобслуживание оборудования, сообщила РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Подростки задержаны по подозрению в убийстве двух женщин в Подмосковье
Как сообщает Следственный комитет, по подозрению в убийстве задержаны двое подростков 2002 и 2003 годов рождения.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Космос
Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53