Политика

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42

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Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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Майнинг криптовалют разрешен на территории Ирана

МИР 2402:45

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

ПРАЙМ02:42
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