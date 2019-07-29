Политика
Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42
Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
В Иркутской области вновь эвакуируют людей
Обновлено в 01:50
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Политика
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
В амурском Белогорске объявлен режим ЧС из-за паводка
Обновлено в 01:25
Футбол
Время начала матча «Краснодар» — «Рубин» перенесено
Время начала матча пятого тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» перенесено на 19:00.
Обновлено в 02:28
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Из-за жары женщина вышла на прогулку голой
Из-за аномальной жары жительница Лондона вышла на улицу без одежды.
Обновлено в 02:54
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Спорт
Россия уступила США в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 11:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Путин в батискафе погрузился на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива, чтобы почтить память погибших российских подводников.
Обновлено 27 июля в 07:32
Кино
Орландо Блум не вернется к роли эльфа Леголаса
Орландо Блум прокомментировал журналистам возможность возвращения к роли эльфа Леголаса.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 02:47
Культура
Шнуров написал стих о пожарах в лесах и обществе
Почти 216 тысяч отметок «нравится» за сутки собрало новое стихотворение Сергея Шнурова.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
США вновь обвинили Россию во вмешательстве в украинские выборы
Национальный демократический институт США обвинил Россию во вмешательстве в выборы нового созыва Верховной рады Украины.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева выступила на «Жаре» в черном полупрозрачном комбинезоне
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины в Одессе киевское «Динамо» одержало волевую победу над донецким «Шахтером» — 2:1.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Украинский генерал ответил на требование Зеленского уйти в отставку
Начальник управления Нацполиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря отреагировал на требование украинского президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 02:08
Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБ
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено вчера в 14:18