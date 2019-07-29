Политика

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Life.ru04:16

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют

Аргументы и Факты03:40

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

ПРАЙМ02:42

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Rambler News Service03:16

Теперь майнинг официально: Иран разрешил использовать криптовалюту

SM News03:06

Майнинг криптовалют разрешен на территории Ирана

МИР 2402:45

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

РБК03:19
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 05:56, Вашингтон
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается

Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска

Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Сотни тысяч россиян просят потушить пожары в Сибири

По данным на утро 29 июля, общая площадь пожаров в четырех регионах Сибири превысила 1,6 млн га. Еще 1,13 млн га леса горит в Якутии.
Обновлено в 03:05
Энергетика

«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары вредно

Обновлено в 05:44
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Авто

За полгода москвичи совершили свыше 24 млн поездок на каршеринге

Москвичи и гости столицы стали пользоваться системой краткосрочной арендой автомобиля еще чаще и за полгода совершили более 24 миллионов поездок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол

Букмекеры обрушили коэффициент на увольнение Кононова из «Спартака»

В минувшую субботу в матче 3-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Тамбову» со счётом 0:2. В ходе матча болельщики москвичей выражали недовольство работой наставника команды Олега Кононова и призывали его уйти в отставку.
Обновлено в 05:00
Футбол

«Бенфика» обыграла «Милан» на Международном кубке чемпионов

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии

Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Происшествия

В больнице сообщили о состоянии Навального

Обновлено в 04:48
Общество

Меган Маркл стала редактором журнала Vogue

Супруга принца Гарри, герцогиня Меган Маркл стала приглашенным редактором журнала Vogue.
Обновлено в 05:32
Экономика

В России запретят анонимные электронные платежи

В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Общество

Товары с AliExpress появятся в российских магазинах

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода

Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.
Обновлено в 04:05
Общество

150 человек эвакуировали из-за наводнения в Байкальске

Порядка 150 человек вывезли в пункты временного содержания. В числе таких пунктов находятся несколько школ.
Обновлено в 03:25
Кино

Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса

Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".
Обновлено в 03:28
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Футбол

Лионель Месси подвергся нападению на Ибице

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попал в неприятную историю на острове Ибица во время отдыха.
Обновлено в 04:37
Политика

В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Технологии

Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в Россию

Комиссия по распределению радиочастот (ГКРЧ) снова ответила отказом на запрос оператора спутникового интернета OneWeb на работу в России, сообщил Ъ. Заместитель министра подтвердил, что комиссия отказала в выдаче частот; против выступили все представители комиссии на закрытом заседании.
Обновлено в 05:05
Наука

Ученые рассказали, как стресс сказывается на работе мозга

Швейцарские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом стрессы сказываются на работе мозга человека.
Обновлено 27 июля в 22:20
Гаджеты

Смартфоны iPhone получат поддержку сетей 5G в 2020 году

Компания Apple оснастит смартфоны iPhone модемами 5G в 2020 году. Об этом пишет ресурс iXBT со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 03:59
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП на трассе «Дон»

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе "Дон" в Ростовской области.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский не вернет воду в Крым

По заявлению "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" Антона Кориневича, позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом на полуостров является правильной, так как эта блокада – один из механизмов давления на Россию, передает РИА Новости Крым.
Обновлено в 04:30
Политика

45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»

45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
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