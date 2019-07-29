Политика

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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Венесуэла и Иран ударят криптой по санкциям. Россия на очереди?

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Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

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