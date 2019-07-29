Политика

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Life.ru04:16

Теперь майнинг официально: Иран разрешил использовать криптовалюту

SM News03:06

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

РБК03:19

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Rambler News Service03:16

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют

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Майнинг криптовалют разрешен на территории Ирана

МИР 2402:45

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

ПРАЙМ02:42
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
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