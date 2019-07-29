Политика
Власти Ирана разрешили майнинг криптовалютПРАЙМ 02:42
Власти Ирана разрешили майнинг виртуальны валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Синоптик назвала сроки возвращения в Москву летней погоды
Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова заявила, что погода в столичном регионе вернется к климатической норме к первым августовским выходным.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Массовая авария на окраине Екатеринбурга, в которой пострадали четыре человека, попала на видео
Известно, что пострадали четыре человека.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
В Якутии 22 человека отравились после посещения кафе быстрого питания «Шаурма» в селе Чурапча, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено 27 июля в 07:34
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Женщина попала под электричку в Петербурге и погибла
Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 38 лет погибла после наезда электропоезда в в районе перегона Броневая — Лигово на юго-западе города.
Обновлено в 04:11
Авто
Видео: внедорожный Chevrolet Camaro с закисью азота
Внедорожник с купленным за 50 долларов кузовом от старого Chevrolet Camaro построен на базе Hummer H1.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Наука
Учёные создали бионический глаз, вернувший слепым зрение
Обновлено 27 июля в 18:07
Общество
Уровень воды в Ие превысил критическую отметку на полметра
Уровень воды в реки Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки в 752 сантиметров, превысив критическую отметку больше чем на полметра, говорится на сайте городской администрации в ночь на 29 июля.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины
Языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 00:07
Спорт
Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться
Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин прокомментировал ход переговоров СБР с Александром Логиновым по поводу нового контракта.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
Nintendo Switch скоро получит неофициальную прошивку с ОС Android
Nintendo запрещает геймерам использовать модифицированные системы Switch, поэтому использование этого мода может повлечь за собой блокировку со стороны компании.
Обновлено 26 июля в 11:20
Происшествия
В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик
Два человека погибли и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 04:11
Наука
Разработан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Уникальный термоэлектрический материал, который позволит питать различные гаджеты от тепла человеческого тела, разработали специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Обновлено в 01:53
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Общество
Ушел из жизни журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Спорт
Американка Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами
Олимпийская чемпионка американка Далайла Мухаммад установила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами на чемпионате США, который проходил в Де-Мойне (штат Айова).
Обновлено в 00:56
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В США умерла самая умная в мире собака
В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых
Астрофизики разработали новый метод томографии для изучения эволюции сверхновых.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета по пути в Москву
Обновлено в 04:35
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Главный военно-морской парад прошел в Петербурге
В акватории Невы днем 28 июля прошел Главный военно-морской парад.
Обновлено вчера в 05:34