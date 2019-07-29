Политика
В Иране разрешили майнинг криптовалютИнфо24 03:41
Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке
Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Футбол
Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с «Локомотивом»
В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко на поле домашней "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" Юрия Семина с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч забил нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте противостояния.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета
«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.
Обновлено в 04:27
Происшествия
На Аляске расследуют гибель белорусской актрисы Вероники Никоновой
О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов.
Обновлено 27 июля в 16:59
Общество
Названы востребованные рабочие профессии России
В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes
Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Общество
Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика
Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Политика
В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ
После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне
Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
Обновлено в 06:46
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию
Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Авто
Какие подержанные автомобили в России пользуются особым спросом
На третьей строчке оказалась KIA, чьи подержанные машины нашли в прошлом месяце 22 821 новых владельцев (+5,5%).
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полки
Обновлено в 06:15
Происшествия
Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Якутии
Обновлено в 05:41
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
Обновлено в 03:39
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18