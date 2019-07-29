Политика

В Иране разрешили майнинг криптовалютИнфо24 03:41

Криптовалюты в Иране запрещены для внутренних расчетов. Несмотря на новый закон, который разрешает майнинг, этот запрет остается в силе. Правительство Ирана пошло на такой шаг, чтобы поддержать национальную экономику в условиях жестких американских санкций.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Иранцам разрешили заниматься майнингом

News.ru05:59

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

ПРАЙМ02:42

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют

Аргументы и Факты03:40

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

РБК03:19

Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Rambler News Service03:16

Майнинг криптовалют разрешен на территории Ирана

МИР 2402:45

В Иране официально разрешили майнинг криптовалют

Life.ru04:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:27, Вашингтон
Шоу-бизнес

Не справились с бизнесом: сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Обновлено в 06:24
Происшествия

Навального выписали из больницы и отправили в спецприемник

Обновлено в 06:58
Политика

В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о языке

Вторым проблемным пунктом парламентарий обозначил то, что в Украине намерены наказывать за нарушение закона об государственном языке.
Обновлено в 01:29
Футбол

Гол Чалова принес победу ЦСКА в столичном дерби с «Локомотивом»

В матче третьего тура российской премьер-лиги ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко на поле домашней "ВЭБ Арены" в Москве обыграл "Локомотив" Юрия Семина с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч забил нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте противостояния.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

«Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета

«Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На Аляске расследуют гибель белорусской актрисы Вероники Никоновой

О смерти 24-летней девушки в полицию заявил ее муж Петр Маркелов.
Обновлено 27 июля в 16:59
Общество

Названы востребованные рабочие профессии России

В России существует нехватка рабочих со средним или средне-специальным и высшим техническим образованием.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Поклонник Земфиры разбил ее Mercedes

Поклонник разбил автомобиль певицы Земфиры.
Обновлено в 06:31
Политика

Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра

По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Политика

В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина

Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Губернатор Крансоярского края Александр Усс рассказал, какие действия предпринимают власти региона для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 06:32
Политика

Уволен скандально известный глава полиции Днепропетровской области

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский потребовал незамедлительно уволить Виталия Глуховерю с поста главы национальной полиции Днепропетровской области.
Обновлено в 07:10
Политика

В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.
Обновлено в 06:58
Авто

Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России

Volvo отзывает 4,5 тыс. машин в России из-за возможности расплавления впускного коллектора двигателя. Это может привести к возгоранию.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали

В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Дюссельдорфе мигрантам пригрозили депортацией за беспорядки в бассейне

Власти немецкого Дюссельдорфа пригрозили хулиганам, устроившим беспорядки в городском бассейне, уголовным преследованием и дальнейшими мерами, включая депортацию, заявил в утреннем эфире телеканала ZDF обер-бургермистр столицы федеральной земли Нижний Рейн-Вестфалия Томас Гайзель.
Обновлено в 06:46
Политика

Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика

В Совфеде ответили на предложение ввести украинские войска в Россию

Предложение о вводе украинских войск в Россию могло быть озвучено только нездоровым человеком, украинским силовикам следует заняться наведением порядка внутри страны, заявил сенатор от Крыма Серей Цеков.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Технологии

ГКРЧ не выделила частоты OneWeb

Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Авто

Какие подержанные автомобили в России пользуются особым спросом

На третьей строчке оказалась KIA, чьи подержанные машины нашли в прошлом месяце 22 821 новых владельцев (+5,5%).
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

Обновлено в 06:15
Происшествия

Вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку в Якутии

Обновлено в 05:41
Происшествия

Концерт на Дворцовой прервали из-за драки и распылённого газа

Обновлено в 03:22
Энергетика

Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

Обновлено в 03:39
Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Главное