Происшествия

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиянBFM.ru 09:50

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь. Экипаж судна, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.
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