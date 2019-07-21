Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиянBFM.ru 09:50
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь. Экипаж судна, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.
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