Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиянBFM.ru 09:50
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь. Экипаж судна, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.
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Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
Мураев считает манипулятивными все опубликованные экзитполы
Кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев полагает, что обнародованные результаты опросов на выходе из избирательных участков нельзя полностью брать в расчет, но выявить общие тенденции они все же позволяют Друзья, я знаю, что все экзитполы носят манипулятивный характер, но если они хотя бы отражают тенденцию, то надо вставать, поднимать остальных и идти на участки.
Обновлено в 10:56
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Общество
Росстат подсчитал, сколько россиян получают зарплату более миллиона
ИА «Ореанда-Новости» По данным исследования Росстата о заработных платах, в России насчитывается более 11 тысяч человек получают более 1 миллиона рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 02:32
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
Опубликован первый экзит-пол с выборов в Раду
Обновлено в 07:39
Происшествия
На борту задержанного Ираном танкера находятся трое россиян
На борту задержанного Ираном танкера Stena Impero под британским флагом находятся трое россиян.
Обновлено вчера в 00:09
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Политика
Новый премьер-министр поведет Великобританию к жесткому «брекситу»
Месяц назад фавориты гонки за лидерство в Консервативной партии (а следовательно, и за пост премьер-министра Соединенного Королевства) определились – экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и нынешний глава Форин офиса Джереми Хант.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика
В Совфеде отреагировали на заявление ДНР о нарушении Киевом перемирия
Нарушение режима прекращения огня в Донбассе является демонстрацией неуважения к договоренностям.
Обновлено в 08:59
Политика
Глава МИД Ирана призвал Трампа соблюдать договоренности прежних администраций
Президент США Дональд Трамп может способствовать устранению конфронтации с Ираном, если будет соблюдать договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Транспорт
Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Происшествия
Пассажир напал с ножом на глухонемых в метро Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге на станции «Пушкинская» пассажир напал с ножом на двух глухонемых. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено вчера в 12:37
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено 19 июля в 16:58
Единоборства
Пакьяо и Турман успешно прошли взвешивание
Обновлено вчера в 00:47
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26