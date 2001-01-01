Финансы
Власти Индии отказались повышать налог для богатыхСолидарность 04:04
Предложение Министерства финансов Индии о повышении налоговой ставки для состоятельных лиц было отвергнуто властями страны, передает finmarket.ru. В правительстве заявили, что намерены использовать другие меры для поддержки экономического роста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Футбол
Игорь Симутенков — о поражении от «Уфы»: «Сказалось отсутствие Семака»
Отсутствие Семака сказалось, присутствие тренера на бровке всегда влияет на игру, — сказал Симутенков в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Обновлено в 11:58
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено вчера в 06:13
Политика
В Киеве прошел «Марш достоинства» в честь Дня независимости Украины
Экс-глава государства "Марш достоинства" проигнорировал.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае
Иномарка под управлением пьяного водителя перевернулась в Хабаровском крае, погибли пять человек.
Обновлено в 13:57
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире
На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.
Обновлено в 02:27
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено в 14:39
Кино
В Волгограде состоялась всероссийская акция «Ночь кино»
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
У Украины пригорело: Ветераны «АТО» раскрыли всю правду о войне на Донбассе в эфире российского ТВ
Украинцы настолько шокированы тем, что в ходе съёмок телепередачи «Окопная правда» на «Россия 24» ветераны «АТО» рассказали всю правду о войне на Донбассе, что не придумали ничего лучшего, чем обвинить Россию в использовании театральных актёров на роль АТОшников.
Обновлено в 15:55
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Политика
Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»
«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.
Обновлено в 11:45
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Обновлено в 12:52
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено в 19:43
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 19:00
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Пять человек пострадали из-за удара молнии в США
Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком
В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Общество
Флешмоб с флагом на проспекте Сахарова вошел в Книгу рекордов России
Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
Обновлено в 08:54
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Обновлено в 11:10
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
Общество
Большинство регионов России сорвали майские указы по зарплатам
В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
Обновлено вчера в 02:58
Футбол
«Реал» упустил в концовке победу над «Вальядолидом»
Мадридский «Реал» не смог победить «Реал Вальядолид» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 15:01