Бывший спикер грузинского парламента заявила в эфире НСН, что ущерб грузинской экономики в 10 раз превышает названные туроператорами цифры. Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

с чего всё началось

По словам экс-спикера грузинского парламента, лидера оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе, власти страны более чем в 10 раз занизили финансовые потери туротрасли от падения турпотока из России. Об этом она заявила в эфире НСН.

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