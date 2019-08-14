Политика
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристовРоссийская газета 03:02
Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.
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с чего всё началось
Бывший спикер грузинского парламента заявила в эфире НСН, что ущерб грузинской экономики в 10 раз превышает названные туроператорами цифры. Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.Национальная служба новостейвчера в 02:40
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