Бывший спикер грузинского парламента заявила в эфире НСН, что ущерб грузинской экономики в 10 раз превышает названные туроператорами цифры. Сумма финансовых потерь в туристическом секторе Грузии составила 60 миллионов долларов, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

с чего всё началось

Лидер грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе в эфире телеканала НСН, заявила о том, что власти Грузии минимум в 10 раз занизили сведения о финансовых потерях бюджета стран по причине падения туристического потока из России.

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