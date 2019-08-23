Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долгиИзвестия 23 августа в 15:42
Отмечается, что ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа Аджарии требовали оказать им поддержку и даже провели митинг протеста. Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
«Инициатива предполагает софинансирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций и сокращения туристических потоков»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.Коммерсантъ23 августа в 20:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ
Российская газета23 августа в 15:20
Власти Грузии выплатят долги владельцев гостиниц после спада турпотока из РФ
Коммерсантъ23 августа в 20:13
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено 23 августа в 14:44
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 03:16
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что в России началось продвижение украинского языка, передает РИА Новости.
Обновлено 23 августа в 23:56
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС
Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено вчера в 21:10
Здоровье
Помощь пожилым в Тюменской области признана образцовой
Тюменская система гериатрической помощи признана успешной и рекомендована к применению на федеральном уровне.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Социологи рассказали об основном способе знакомства пар
Американские социологи из Стэнфордского университета провели исследование, в результате которого они узнали про основной способ знакомства людей в современном мире.
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Кино
Стала известна дата выхода второй части фильма «Черная пантера»
Обновлено в 02:53
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Обновлено вчера в 13:03
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В Уфе слепую девушку не пустили в автобус с собакой-поводырём
Водитель автобуса в Уфе отказался везти слепую девушку, которая была с собакой-поводырём, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 02:43
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки
КНДР при личном участии лидера страны Ким Чен Ына провела испытание новой ракетной пусковой установки.
Обновлено вчера в 20:28
Футбол
«Бавария» разгромила «Шальке-04» благодаря хет-трику Левандовски
Матч второго тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке-04» и «Баварией», который проходил на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене, закончился крупной победой гостей — 3:0.
Обновлено вчера в 17:00
Игры
CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG
Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП
Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.
Обновлено в 03:08
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Игры
Видео: археология погибшей цивилизации в сюжетной игре Some Distant Memory для Switch и ПК
Обновлено в 02:02
Наука
Мозг обезьян уменьшался и увеличивался в процессе эволюции
Обновлено 23 августа в 17:15
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Марафон саммита «Большой семерки» начался с фальстарта
Обновлено вчера в 20:42
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04