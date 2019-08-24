Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долгиИзвестия вчера в 15:42
Отмечается, что ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа Аджарии требовали оказать им поддержку и даже провели митинг протеста. Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.
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с чего всё началось
«Инициатива предполагает софинансирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций и сокращения туристических потоков»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.Коммерсантъвчера в 20:13
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Власти Грузии выплатят долги владельцев гостиниц после спада турпотока из РФ
Коммерсантъвчера в 20:13
Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ
Российская газетавчера в 15:20
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