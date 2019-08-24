Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долгиИзвестия вчера в 15:42

Отмечается, что ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа Аджарии требовали оказать им поддержку и даже провели митинг протеста. Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось
«Инициатива предполагает софинансирование процентной ставки по кредитам для предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций и сокращения туристических потоков»,— говорится в сообщении пресс-службы
 министерства.
Коммерсантъвчера в 20:13

Подробнее о событии

Власти Грузии помогут гостиницам в связи с отсутствием россиян

News.ru02:21

Правительство Грузии поможет хозяевам гостиниц расплатиться с кредитами

REGNUM00:45

Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ

Российская газетавчера в 15:20

Власти Грузии выплатят долги владельцев гостиниц после спада турпотока из РФ

Коммерсантъвчера в 20:13

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Известиявчера в 15:42

Власти Грузии решили помочь гостиницам в связи с отсутствием россиян

РБКвчера в 23:28

Власти Грузии с сентября начнут помогать туристической сфере

Sputnik Грузиявчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Кино

Вышел первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга»

На официальном YouTube-канале студи Disney опубликован первый трейлер нового фильма «Леди и бродяга».
Обновлено в 08:36
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Кино

В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой

Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка

Зеленский заявил, что Россия "похитила" Крым у Украины, сравнив это с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Хоккей

Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Культура

Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Обновлено в 07:50
Здоровье

В США зарегистрировали первую смерть после курения вейпа

Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал смерть, предположительно, первого в США человека, который курил электронные сигареты и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В ДТП под Рязанью погиб замглавы администрации Тамбова

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком

В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Политика

Кличко рассказал об «особом статусе» Киева и Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине «особым статусом».
Обновлено вчера в 00:36
Политика

Яковенко покинул пост посла России в Британии

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова

Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Культура

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в горной отрасли

Ко Дню шахтера президент дал поручения по исправлению ситуации, когда к горнякам относились несправедливо.
Обновлено в 07:17
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Челси» одержал первую победу в сезоне

Ранее Челси проиграл Ливерпулю и Манчестер Юнайтед, а также поделил очки с Лестером.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Легковушка влетела в дерево в Выборгском районе, один человек погиб

Сегодня утром, 24 августа, на 19 километре трассы "Рощино - Цвелодубово" произошла жуткая авария.
Обновлено в 04:18
Единоборства

Валуев обратился к Ковалёву перед боем с Ярдом

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев пожелал удачи обладателю титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергею Ковалёву в бою с британским претендентом Энтони Ярдом.
Обновлено в 02:44
Общество

Росгвардейцев захотели лишить анонимности

Документ внес сенатор Владимир Лукин.
Обновлено в 09:31
Политика

Макрон призвал G7 содействовать обеспечению мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации перед открытием саммита G7 в Биаррице в ходе которого заявил, что страны "большой семерки" должны защитить мир и обеспечить преодоление кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии, Украине и во многих других регионах мира.
Обновлено в 08:02
Футбол

Ван Дейк назвал самого сильного партнера по команде. Это не Салах

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть.
Обновлено в 03:09
Политика

AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
Обновлено вчера в 22:49
Финансы

Ключевые индексы бирж США упали после заявлений Трампа и главы ФРС

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились ключевые индексы после заявлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»

В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
Обновлено в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное