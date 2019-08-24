Власти Грузии окажут финансовую помощь владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и устойчивого развития страны.

Грузия поможет отельерам выплатить кредиты после спада турпотока из РФ

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