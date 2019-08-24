Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долгиИзвестия 23 августа в 15:42
Отмечается, что ранее владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа Аджарии требовали оказать им поддержку и даже провели митинг протеста. Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой из-за массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.
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Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ
Российская газета23 августа в 15:20
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