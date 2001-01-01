Политика

Власти Грузии прокомментировали приостановку авиасообщения с РоссиейТАСС 07:03

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Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры

Взгляд.ру06:59

Власти Грузии прокомментировали приостановку авиасообщения с Россией

ТАСС07:03
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