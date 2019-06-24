Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующимРБК 04:12

О грядущей реформе сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент страны в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, сообщает корреспондент РБК.
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Власти Грузии пошли на уступки протестующим

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Власти Грузии пошли на уступки манифестантам

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Власти Грузии согласились на проведение парламентских выборов по пропорциональной системе

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В Грузии удовлетворят часть требований митингующих по поводу выборов

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Иванишвили: власти Грузии обсудят с оппозицией изменения по выборам

Sputnik Грузия08:04

Почему россияне готовы бороться за право на дешевый отдых

Газета.Ru08:24
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Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Неизвестный ранил ножом человека на парковке Домодедовского рынка

Неизвестный на парковке Домодедовского рынка напал с ножом на человека и скрылся с места происшествия, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:02
Общество

Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах

Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»

Обновлено в 10:06
Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Транспорт

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес

Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери

Российская певица Пелагея поделилась с подписчиками фотографиями подросшей дочери Таисии.
Обновлено в 08:38
Культура

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»

Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Футбол

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter

В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Политика

Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России

Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.
Обновлено в 09:04
Культура

Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею

Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).
Обновлено в 06:55
Происшествия

В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01
Общество

Рабочих завода Ford во Всеволожске удерживают в столовой

Руководство завода Ford во Всеволожске удерживает своих рабочих в столовой.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Политика

На международный форум в Москве приедут парламентарии из 131 страны

Около 800 иностранных представителей прибудут в Москву для участия во втором Международном форуме "Развитие парламентаризма", 85 стран будут представлены официальными делегациями.
Обновлено в 09:16
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Обновлено в 07:00
Футбол

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами

Грузинские футболисты надели майки с антироссийскими лозунгами Команда "Торпедо Кутаиси" вышла на поле в политизированной форме.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Технологии

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой

Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Младенца нашли в подъезде дома в Тайшете Иркутской области

В городе Тайшете в Иркутской области в подъезде одного из домов нашли двухмесячную девочку. Ребенка обнаружила местная жительница.
Обновлено в 07:47
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Происшествия

Воспитательница выгнала непослушных детей под палящее солнце

Обновлено в 05:59
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