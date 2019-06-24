Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующимРБК 04:12
О грядущей реформе сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. По его словам, выборы в парламент страны в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, сообщает корреспондент РБК.
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Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин назвал выручку от экспорта российской военной техники
По словам президента, валютная выручка от экспорта военной техники увеличилась на 45%, а общий портфель заказов достиг $54 млрд.
Обновлено в 09:01
Политика
Песков назвал временные ограничения в отношении Грузии вынужденными
Ведение временных ограничений на полеты, отметил Песков, существенно снизит это количество.
Обновлено в 06:04
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко.
Обновлено в 08:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Политика
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
«Динамо» продлило контракт с защитником Григорием Морозовым
Обновлено в 06:20
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Два немецких истребителя столкнулись на севере Германии
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter вооруженных сил страны.
Обновлено в 09:04
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин упрекнул продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в плагиате своего чудесного исцеления.
Обновлено в 06:51
Общество
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.
Обновлено в 07:07
Политика
В США пообещали продолжать экономическое давление на Иран
Соединённые Штаты продолжат попытки изолировать Иран и оказывать на него экономическое давление, заявил американский спецпредставитель Брайан Хук.
Обновлено в 08:25
ЖКХ
В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения
Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.
Обновлено в 07:41
Общество
Рособрнадзор рассказал, за что чаще всего удаляли с ЕГЭ в 2019 году
Специалистами Рособрнадзора с начала основного периода экзаменационной кампании 2019 года выявлено более 800 нарушителей правил сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 08:46
Культура
Максакова назовет имя «нового» убийцы Вороненкова
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Ради молодой жены 58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов
Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов.
Обновлено в 03:43
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Рябков рассказал о перспективах сохранения договора о СНВ
Перспективы сохранения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) остаются туманными.
Обновлено в 06:20
Музыка
Гид по фестивалю Bosco Fresh Fest
В этом году певица отпраздновала свой день рождения концертами "21 год на эстраде" в Москве и Петербурге, а для Bosco Fresh Fest подготовила концертную программу как из новых, так и из хорошо знакомых зрителям композиций.
Обновлено в 04:43
Недвижимость
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.
Обновлено в 08:28