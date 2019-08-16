Политика

Власти Гибралтара объяснили освобождение иранского танкераВзгляд.ру 15 августа в 11:23

Напомним, Гибралтар в четверг освободил задержанный летом иранский танкер Grace 1, ранее руководство страны освободило из-под стражи капитана и трех членов экипажа судна.
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с чего всё началось
Как отмечает
 газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера.
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Гибралтар
Страна
Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
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