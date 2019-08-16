с чего всё началось

Напомним, Гибралтар в четверг освободил задержанный летом иранский танкер Grace 1, ранее руководство страны освободило из-под стражи капитана и трех членов экипажа судна.

Шоу-бизнес Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник» На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.

Культура Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.

Общество Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Авто Россиянам разрешили компактные автомобильные номера Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина 15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.

Футбол «Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже» Встреча завершилась со счетом 6:0. У хозяев отличились Уссем Ауар и Лукас Жан, а Мусса Дембеле и Мемфис Депай забили по два мяча каждый.

Общество В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

Политика Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России «Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.

Армия и оружие Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.

Происшествия Власти Подмосковья нашли птиц и свалку у аэропорта Жуковский По словам чиновника, аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново", ни на свалке мусора на берегах озера Глушица.

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Космос Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1 Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.

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Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.