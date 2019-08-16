Политика
Власти Гибралтара объяснили освобождение иранского танкераВзгляд.ру 15 августа в 11:23
Напомним, Гибралтар в четверг освободил задержанный летом иранский танкер Grace 1, ранее руководство страны освободило из-под стражи капитана и трех членов экипажа судна.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
Как отмечает газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера.РБК15 августа в 10:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Верховный суд Гибралтара только что отпустил задержанный по британскому запросу иранский танкер
Эхо Москвы15 августа в 11:17
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Обновлено 15 августа в 05:56
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Шоу-бизнес
Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено вчера в 08:12
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено 15 августа в 01:29
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
О чем Кадыров разговаривал с Путиным после убийства отца
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Футбол
«Лион» дома забил шесть безответных мячей «Анже»
Встреча завершилась со счетом 6:0. У хозяев отличились Уссем Ауар и Лукас Жан, а Мусса Дембеле и Мемфис Депай забили по два мяча каждый.
Обновлено вчера в 16:37
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено 15 августа в 05:16
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Глава МИД Польши считает, что войска США помогут в сдерживании России
«Россия, если увидит присутствие международных войск в Польше, дважды подумает об использовании военных средств», — добавил Чапутович.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Власти Подмосковья нашли птиц и свалку у аэропорта Жуковский
По словам чиновника, аномального скопления птиц не нашли ни на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов "Сафоново", ни на свалке мусора на берегах озера Глушица.
Обновлено вчера в 06:39
Гаджеты
Завод Micron в Сингапуре переключился на выпуск памяти 3D NAND
В сингапурском подразделении Micron работает порядка 8 тыс. сотрудников, а всего в микроэлектронной промышленности Сингапура занято около 35 тыс. человек.
Обновлено вчера в 03:00
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Авто
В США состоялся дебют BMW Vision M Next
В США состоялась презентация BMW Vision M Next. Серийное производство указанного транспортного средства будет запущено в 2023 году.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол
СМИ: «Рубин» не вернется на «Казань Арену» до конца сезона. На стадионе сняли газон, на восстановление нужно 90 миллионов рублей
На восстановление поля и всех систем «Казань Арены» заложено около 90 миллионов рублей — эта сумма заложена в бюджет WorldSkills.
Обновлено в 03:20