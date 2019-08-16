с чего всё началось

В соответствии с решением суда Гибралтара 15 августа все члены экипажа иранского танкера были отпущены на свободу. Напомним, 4 июля танкер Grace 1 власти британского Гибралтара заподозрили в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Армия и оружие 155-ю годовщину отметит Западный военный округ В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.

Футбол Слуцкий назвал новичка «Спартака» Тиля мечтой для любого тренера Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне работающий в голландском «Витессе», высоко оценил новичка «Спартака» Гуса Тиля.

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Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Армия и оружие Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.

Общество Жара до 30 градусов ожидается в Москве Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.

Армия и оружие Ким Чен Ын наблюдал за испытанием нового оружия КНДР Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия" в пятницу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шоу-бизнес Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.

Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

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