Политика
Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкерКрасная весна 15 августа в 15:01
В соответствии с решением суда Гибралтара 15 августа все члены экипажа иранского танкера были отпущены на свободу. Напомним, 4 июля танкер Grace 1 власти британского Гибралтара заподозрили в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
Как отмечает газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера.РБК15 августа в 10:58
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Верховный суд Гибралтара только что отпустил задержанный по британскому запросу иранский танкер
Эхо Москвы15 августа в 11:17
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