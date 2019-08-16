Политика

Власти Гибралтара освободили задержанный иранский танкерКрасная весна 15 августа в 15:01

В соответствии с решением суда Гибралтара 15 августа все члены экипажа иранского танкера были отпущены на свободу. Напомним, 4 июля танкер Grace 1 власти британского Гибралтара заподозрили в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Как отмечает
 газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера.
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