Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкераРИА Новости 15 августа в 05:34
Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
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с чего всё началось
Как отмечает газета Gibraltar Chronicle, решение местных властей было принято спустя несколько часов, после того как США попросили Гибралтар продлить задержание танкера.РБК15 августа в 10:58
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Верховный суд Гибралтара только что отпустил задержанный по британскому запросу иранский танкер
Эхо Москвы15 августа в 11:17
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Политика
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Обновлено в 05:09
Здоровье
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Происшествия
Зеленский пообещал наказать владельца сгоревшего в Одессе отеля
Президент Украины Владимир Зеленский намерен лично проследить за расследованием пожара в одесской гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек и еще десять пострадали.
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Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний".
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
Сергею Прядкину исполняется 58 лет
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Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
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Обновлено в 03:19
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
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Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Первые изображения нового смартфона Xiaomi Redmi появились на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
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Сами медики говорят, что им стало намного проще осуществлять оперативный контроль.
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Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
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Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Происшествия
В Китае при взрыве газа в ресторане погибли четыре человека
Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре посетителя заведения. Еще 16 человек получили ранения разной степени тяжести.
Обновлено в 04:37
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
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Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
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Хотя до сих пор идёт следствие и территория вокруг самолёта оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все, что «плохо лежит»: ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Приморье пациент больницы угнал машину скорой помощи
Житель Михайловского района Приморья, обратившийся в больницу, угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД РФ по региону.
Обновлено в 03:30
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Дональд Трамп обсуждал со своими советниками и адвокатами возможность покупки самого крупного в мире острова у Дании.
Обновлено 15 августа в 20:48
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Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
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Космос
«Спектр-РГ» засек необычную активность сверхмассивной черной дыры
Необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено 14 августа в 08:52
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции сопроводили машину с роженицей до роддома
Сотрудники Госавтоинспекции отозвались на просьбу о помощи и решили сопроводить автомобиль с беременной женщиной до медицинского учреждения.
Обновлено в 06:32