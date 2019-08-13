Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия
Три человека пострадали при наезде такси на остановку в Москве
В центре Москвы автомобиль такси врезался в автобусную остановку.
Обновлено в 11:20
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено в 11:59
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 14:39
Космос
Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180
Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).
Обновлено в 12:21
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Обновлено в 15:04
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Музыка
Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище
Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
Обновлено в 06:24
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Культура
Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Гаджеты
Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке
Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.
Обновлено в 15:08
Общество
В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста
В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО
В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.
Обновлено в 12:55
Политика
Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.
Обновлено в 14:21
Политика
В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева: «Мужу нравится, когда я без одежды»
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако
Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
Обновлено в 06:45
Теннис
Россиянин Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника
Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.
Обновлено в 07:08
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
«В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Политика
NYT: спецслужбам США разрешат анализировать перехваченные звонки и СМС
Администрация США признала, что ею было принято решение отключить на неопределенный срок систему анализа перехватываемых телефонных звонков и СМС-сообщений внутри страны.
Обновлено в 16:29