Политика

Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle
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