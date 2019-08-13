с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца» Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Космос Sierra Nevada отказалась от Atlas 5 с РД-180 Ракета Vulcan (с двумя американскими однокамерными двигателями BE-4 на первой ступени) должна заменить носитель Atlas 5 (с одним РД-180 российского производства).

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Музыка Поклонники Цоя почтили его память на Богословском кладбище Поклонники группы «Кино» и Виктора Цоя в день памяти музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Петербурге.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Здоровье Врачи назвали признаки поражения печени Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Гаджеты Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.

Общество В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.

Армия и оружие Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.

Политика Додон надеется встретиться с Путиным для обсуждения газовых вопросов Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что надеется в конце августа - начале сентября встретиться с главой РФ Владимиром Путиным и обсудить газовые вопросы.

Политика В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Армия и оружие Когда оренбуржцев перестанет пугать военная техника Всего в специальных учениях примут участие около пяти тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения и военной спецтехники.

Кино Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться» Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".