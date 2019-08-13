с чего всё началось

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Общество Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Монако» ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.

Армия и оружие КНДР отказывается от дальнейших переговоров с Южной Кореей Уточняется, что в Комитете КНДР по мирному объединению родины подвергли резкой критике правительство Южной Кореи после речи президента Мун Чже Ина по случаю Дня освобождения Кореи.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Футбол Спортивный директор «ПСЖ» внес ясность о травме Неймара Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.

Политика Трамп призвал строить в США больше психбольниц Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Архарова стала мамой Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.

Политика Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.

Общество Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу» Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Технологии Геоданные со спутников начнут продавать в России Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.

Происшествия Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.

Авто Российские автодилеры столкнулись с нехваткой кроссоверов Haval F7 Как сообщает портал «Китайские автомобили», во многих дилерских представительствах китайского бренда образовался дефицит кроссоверов Haval F7.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Армия и оружие Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.