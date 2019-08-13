Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкерВести.Ru 10:38
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
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«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
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Общество
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Футбол
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ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
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Армия и оружие
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Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо опроверг информацию о риске рецидива травмы у форварда Неймара.
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Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
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Актриса Екатерина Архарова стала мамой
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Обновлено в 16:31
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
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Происшествия
Посадившим А321 пилотам присвоят госнаграды
Обновлено в 06:16
Общество
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено в 20:52
Экономика
В США сработал последний индикатор грядущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
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Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
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Как сообщает портал «Китайские автомобили», во многих дилерских представительствах китайского бренда образовался дефицит кроссоверов Haval F7.
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Сирийская армия освободила две деревни в Идлибе от террористов
Сирийская армия освободила две деревни на юге провинции Идлиб, сообщил бригадный генерал, передает РИА Новости.
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Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.
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